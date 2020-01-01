Бальзам для губ Чистая линия против обветривания Брусника
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Код товара: 105311
Производитель: Чистая линия
Гарантия: Нет
мало
мало
82₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Средство
- бальзам
- Эффект
- защита от холода и ветра, увлажнение, восстановление
- Активный ингредиент
- витамин Е
- Масла и экстракты
- масло дерева ши, масло кокоса, облепиховое масло
- Упаковка
- стик
- Вес, г
- 4
- Страна бренда
- Россия
- Тип кожи
- для всех типов
- Состав
- Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Ozokeritе, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Stearate, Paraffinum Liquidum, Cera Microcristallina, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Paraffin, Hydrogenated Castor Oil, Isodecyl Neopentanoate, Stearyl Heptanoate, Stearyl Caprylate, Lanolin, Tocopheryl Acetate, Vaccinium Vitis-Idaea Leaf Extract, Vaccinium Vitis-Idaea Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Fruit Juice, Hippophae Rhamnoides Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Aqua, Parfum, Phenoxyethanol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.
- Способ применения
- наносите ровным слоем на кожу губ по мере необходимости
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