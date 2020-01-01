Лосьон очищающий для чувствительной кожи 200мл Clean&Clear
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Код товара: 108302
Производитель: Clean&Clear
Гарантия: Нет
6 января
6 января
340₽
413₽
50
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Средство
- лосьон
- Объем, мл
- 200
- Эффект
- очищение, тонизирование
- Тип кожи
- жирная
- Потребности кожи
- чувствительная
- Страна бренда
- Италия
- Активный ингредиент
- глицерин, спирт
- Способ применения
- нанесите лосьон на ватный тампон, протрите лицо и шею; не смывайте водой
- Состав
- aqua, alcohol denat., glycerin, eucalyptus globulus leaf oil, menthol, menthyl lactate, salicylic acid, sodium citrate, parfum, limonene, ci 42090
- Дополнительная информация
- подходит для ежедневного применения
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