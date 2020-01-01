Лосьон очищающий Защита от черных точек 200мл Clean&Clear
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Код товара: 108301
Производитель: Clean&Clear
Гарантия: Нет
-20%
6 января
6 января
312₽
390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
9 дней
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Характеристики
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- Средство
- лосьон
- Объем, мл
- 200
- Эффект
- очищение, матирование, от черных точек
- Тип кожи
- комбинированная, жирная
- Потребности кожи
- проблемная
- Страна бренда
- Италия
- Не содержит
- парабены
- Активный ингредиент
- глицерин, спирт, салициловая кислота, пантенол
- Способ применения
- нанесите лосьон на ватный тампон, протрите лицо и шею; не смывайте водой
- Состав
- aqua, alcohol denat., ppg-5-ceteth-20, glycerin, salicylic acid, panthenol, menthyl lactate, potassium lactate, sodium citrate, parfum
- Дополнительная информация
- проверено дерматологами
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