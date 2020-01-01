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Лосьон очищающий Защита от черных точек 200мл Clean&Clear

Лосьон очищающий Защита от черных точек 200мл Clean&Clear

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Лосьон очищающий Защита от черных точек 200мл Clean&Clear
Лосьон очищающий Защита от черных точек 200мл Clean&Clear
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Код товара: 108301
Производитель: Clean&Clear
Гарантия: Нет
-20%
6 января
6 января
312₽
390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Средство
лосьон
Объем, мл
200
Эффект
очищение, матирование, от черных точек
Тип кожи
комбинированная, жирная
Потребности кожи
проблемная
Страна бренда
Италия
Не содержит
парабены
Активный ингредиент
глицерин, спирт, салициловая кислота, пантенол
Способ применения
нанесите лосьон на ватный тампон, протрите лицо и шею; не смывайте водой
Состав
aqua, alcohol denat., ppg-5-ceteth-20, glycerin, salicylic acid, panthenol, menthyl lactate, potassium lactate, sodium citrate, parfum
Дополнительная информация
проверено дерматологами
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Лосьон очищающий для чувствительной кожи 200мл Clean&Clear
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В избранное
-20%
6 января
6 января
312₽
390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    9 дней

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа