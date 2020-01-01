Салфетка косметическая 20 х 20 см AQUAMAGIC NEGA
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Код товара: 106286
Производитель: AQUAmagic
Гарантия: Нет
мало
мало
250₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- косметическая салфетка
- Пол
- универсальный
- Состав
- микроволокно
- Область применения
- лицо
- Эффект
- эффективно удаляет остатки макияжа, жир, отмершие клетки и обеспечивает эффект лёгкого пилинга.
- Тип кожи
- для всех типов
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