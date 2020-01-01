Скраб для лица мягкий Малина 50 мл Чистая линия
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Код товара: 105375
Производитель: Чистая линия
Гарантия: Нет
мало
мало
73₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- скраб
- Эффект
- отшелушивание, очищение, увлажнение, от морщин
- Тип кожи
- сухая
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