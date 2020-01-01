Спонж для демакияжа, 10 х 6 см AQUAMAGIC LASKA
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Код товара: 106276
Производитель: AQUAmagic
Гарантия: Нет
мало
мало
500₽
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Характеристики
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- Тип кожи
- для всех типов
- Назначение
- для снятия макияжа
- Подходит для глаз
- да
- Подходит для губ
- да
- Эффект
- очищение
- Дополнительная информация
- спонж позволяет легко и бережно убрать остатки макияжа, включая тушь для ресниц. А его антисептическое действие позаботится о состоянии вашей кожи.
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