Лосьон для снятия макияжа с век 100мл Чистая линия
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Код товара: 105389
Производитель: Чистая линия
Гарантия: Нет
мало
мало
84₽
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Характеристики
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- Средство
- лосьон
- Объем, мл
- 100
- Тип кожи
- для всех типов
- Назначение
- для снятия макияжа
- Подходит для глаз
- да
- Страна бренда
- Россия
- Эффект
- очищение
- Масла и экстракты
- касторовое масло
- Не содержит
- спирт, сульфаты
- Потребности кожи
- чувствительная
- Способ применения
- нанесите лосьон на ватный диск, приложите к коже век и ресницам на 10-15 секунд, затем бережно протрите веки и ресницы
- Состав
- aqua, poloxamer 124, peg-12, glycerin, steareth-20, hydrolized cottonseed extract (экстракт хлопка), urtica dioica (nettle) leaf powder, chamomilla recutita (matricaria) flower, achillea millefolium extract, hypericum perforatum flower/leaf/stem extract, chelidonium majus extract, zea mays (corn) oil, fructose, glucose, inositol, sucrose, trehalose, allantoin, citric acid, cocotrimonium methosulfate, disodium edta, dmdm hydantoin, isoceteth-20, parfum, peg-40 hydrogenated castor oil, phenoxyethanol, sodium benzoate, sodium сitrate, sodium hydroxide, sodium methylparaben
- Дополнительная информация
- гипоаллергенный
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