Молочко очищающее Питание и восстановление 250мл Сто рецептов красоты
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Код товара: 105341
Производитель: Сто рецептов красоты
Гарантия: Нет
мало
мало
93₽
110₽
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Характеристики
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- Средство
- молочко
- Объем, мл
- 250
- Тип кожи
- для всех типов
- Назначение
- для снятия макияжа, для умывания
- Подходит для глаз
- да
- Подходит для губ
- да
- Страна бренда
- Россия
- Эффект
- питание, очищение
- Масла и экстракты
- касторовое масло
- Не содержит
- спирт, сульфаты
- Способ применения
- нанесите молочко на ватный диск и легкими движениями очистите кожу. Избегать попадания в глаза. Не требует смывания
- Состав
- aqua (содержит минеральную воду), propylene glycol, cetearyl alcohol, zea mays (corn) oil, caprylic/capric triglyceride, mel (мёд), sine adipe lac (молоко), lavandula angustifolia (lavender) flower/leaf/stem extract (экстракт лаванды), lavandula angustifolia (lavender) oil (масло лаванды), acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, caprylyl glycol, cyclopentasiloxane, disodium edta, ethylparaben, glycerin, 1,2-hexanediol, mangifera indica (mango) juice, methylparaben, palmitic acid, parfum, peg-40 hydrogenated castor oil, phenoxyethanol, potassium cetyl phosphate, stearic acid, tocopheryl acetate, trideceth-9, triethanolamine
- Дополнительная информация
- мед используется для очищения кожи лица, для предупреждения появления преждевременных морщин и обладает вяжущими и противовоспалительными свойствами.
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