Мицелярная вода 3в1 400мл Чистая линия
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Код товара: 105263
Производитель: Чистая линия
Гарантия: Нет
мало
мало
195₽
50
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Характеристики
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- Средство
- мицеллярная вода
- Объем, мл
- 400
- Тип кожи
- для всех типов
- Назначение
- для снятия макияжа
- Подходит для глаз
- да
- Подходит для губ
- да
- Страна бренда
- Россия
- Эффект
- увлажнение, очищение
- Масла и экстракты
- касторовое масло
- Не содержит
- спирт, сульфаты
- Способ применения
- смочите средством ватный диск и бережно протрите кожу; при демакияже век избегайте попадания в глаза
- Состав
- aqua, glycerin, rosa centofolia flower extract (экстракт лепестков розы), chamomilla recutita (matricaria) flower leaf extract (экстракт цветов/листьев ромашки), allantoin, glycereth-2 cocoate, peg-40 hydrogenated castor oil, citric acid, cocotrimonium methosulfate, disodium edta, dmdm hydantoin, parfum, peg-6 capric glycerides, phenoxyethanol, sodium benzoate, sodium benzoate, sodium methylparaben
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