Мицелярная вода 3в1 для норм/комби кожи 400мл Чистая линия
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Код товара: 105262
Производитель: Чистая линия
Гарантия: Нет
мало
мало
166₽
195₽
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Характеристики
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- Средство
- мицеллярная вода
- Объем, мл
- 400
- Тип кожи
- нормальная, комбинированная
- Назначение
- для снятия макияжа
- Подходит для глаз
- да
- Страна бренда
- Россия
- Эффект
- отбеливание, отшелушивание
- Масла и экстракты
- касторовое масло, экстракт алоэ вера
- Не содержит
- спирт, сульфаты
- Способ применения
- нанесите немного средства на ватный диск и бережно протрите кожу лица. Для снятия макияжа с глаз приложите диск к векам на несколько секунд, закрыв глаза, затем бережно удалите макияж
- Состав
- aqua, glycerin, peg-6 caprylic/capric glycerides, aloe barbadensis leaf juice (экстракт алоэ-вера), centaurea cyanus flower extract (экстракт василька), allantoin, caprylyl glycol, citric acid, cocotrimonium methosulfate, dipropylene glycol, disodium edta, glyceryl caprylate, parfum, peg-40 hydrogenated castor oil, sodium methylparaben
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