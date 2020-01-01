Мицеллярная вода Чистая линия "Идеальная кожа" 400 мл
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Код товара: 105257
Производитель: Чистая линия
Гарантия: Нет
мало
мало
195₽
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Характеристики
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- Средство
- мицеллярная вода
- Объем, мл
- 400
- Тип кожи
- для всех типов
- Назначение
- для снятия макияжа
- Подходит для глаз
- да
- Страна бренда
- Россия
- Эффект
- матирование, очищение
- Масла и экстракты
- касторовое масло
- Не содержит
- сульфаты
- Потребности кожи
- проблемная
- Способ применения
- нанесите немного средства на ватный диск и бережно протрите кожу лица; для снятия макияжа с глаз приложите диск к векам на несколько секунд, закрыв глаза, затем бережно удалите макияж; избегайте попадания в глаза
- Состав
- aqua (с минеральными компонентами вулканической воды), glycerin, camellia sinensis leaf extract (экстракт зеленого чая), cocamidopropyl PG-dimonium chloride phosphate, magnolia officinalis bark extract, fomes officinalis (mushroom) extract, butylene glycol, citric acid, disodium EDTA, lactic acid, parfum, PEG-40 hydrogenated castor oil, phenoxyethanol, potassium sorbate, propylene glycol, sodium benzoate, sodium methylparaben, limonene
- Дополнительная информация
- не тестируется на животных
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