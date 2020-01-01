Маска для лица с экстрактом плаценты Pure5 Essential 7шт Japan Gals
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Код товара: 109926
Производитель: Japan Gals
Гарантия: Нет
мало
мало
444₽
533₽
50
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Характеристики
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- Вид маски
- тканевая
- Тип кожи
- для всех типов
- Потребности кожи
- проблемная
- Эффект
- питание, снятие воспалений, повышение упругости, увлажнение
- Активный ингредиент
- фруктовые кислоты, глицерин, витамин C
- Возраст
- 25+
- Азиатская косметика
- да
- Страна
- Япония
- Способ применения
- расправить маску. Плотно приложить к чистому лицу. Держать в течение 5-10 минут. При использовании маски на глаза веки следует держать закрытыми. Для особо тщательной проработки зоны под глазами сложите специальную накладку 2 раза. После применения маски лицо не требует дополнительного умывания
- Дополнительная информация
- упаковку можно использовать в течение 45 дней после открытия
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