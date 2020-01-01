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Маска для лица с экстрактом жемчуга 7шт Japan Gals

Маска для лица с экстрактом жемчуга 7шт Japan Gals

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Маска для лица с экстрактом жемчуга 7шт Japan Gals
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Код товара: 108879
Производитель: Japan Gals
Гарантия: Нет
2
дня
2
часа
СКИДКИ
2023
Скидка
мало
мало
357₽
420₽
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Характеристики
Вид маски
тканевая
Тип кожи
для всех типов
Эффект
питание, омоложение, повышение упругости, от морщин, увлажнение
Активный ингредиент
фруктовые кислоты, глицерин, коллаген
Возраст
25+
Азиатская косметика
да
Страна
Япония
Способ применения
расправить маску. Плотно приложить к чистому лицу. Держать в течение 5-10 минут. При использовании маски на глаза веки следует держать закрытыми. Для особо тщательной проработки зоны под глазами сложите специальную накладку 2 раза. После применения маски лицо не требует дополнительного умывания
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мало
мало
357₽
420₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа