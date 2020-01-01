Маска для лица с экстрактом жемчуга 7шт Japan Gals
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Код товара: 108879
Производитель: Japan Gals
Гарантия: Нет
мало
мало
357₽
420₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
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Характеристики
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- Вид маски
- тканевая
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- питание, омоложение, повышение упругости, от морщин, увлажнение
- Активный ингредиент
- фруктовые кислоты, глицерин, коллаген
- Возраст
- 25+
- Азиатская косметика
- да
- Страна
- Япония
- Способ применения
- расправить маску. Плотно приложить к чистому лицу. Держать в течение 5-10 минут. При использовании маски на глаза веки следует держать закрытыми. Для особо тщательной проработки зоны под глазами сложите специальную накладку 2 раза. После применения маски лицо не требует дополнительного умывания
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