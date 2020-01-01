Питательная маска для лица 75мл SHARME DESIRE
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 106281
Производитель: SHARME
Гарантия: Нет
мало
мало
570₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Вид маски
- гелевая
- Потребности кожи
- чувствительная
- Эффект
- повышение упругости, восстановление, очищение, увлажнение
- Активный ингредиент
- глина
- Азиатская косметика
- нет
- Способ применения
- разведите 1 чайную ложку порошка горячей водой (t 60-90° C — в зависимости от чувствительности кожи) до консистенции жидкой сметаны. Нанесите на влажное и предварительно очищенное средством KISS лицо. Выдержите 15 минут. Следите за тем, чтобы кожа не пересыхала: периодически смачивайте ее водой. По окончании процедуры тщательно смойте средство.
- Дополнительная информация
- применять 1–3 раза в неделю
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.