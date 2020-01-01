Крем для лица дневной 'Питание' 40мл Сто рецептов красоты
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 105453
Производитель: Сто рецептов красоты
мало
мало
60₽
70₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Средство
- крем
- Объем, мл
- 40
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- питание, снятие воспалений
- Время нанесения
- дневное
- Область нанесения
- шея, лицо
- Активный ингредиент
- ланолин, глицерин
- Не содержит
- сульфаты
- Страна
- Россия
- Способ применения
- используйте крем ежедневно утром; наносите легкими массирующими движениями на чистую кожу лица и шеи
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.