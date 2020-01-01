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Крем для век Увлажнение 20мл Чистая линия

Крем для век Увлажнение 20мл Чистая линия

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Крем для век Увлажнение 20мл Чистая линия
Крем для век Увлажнение 20мл Чистая линия
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Код товара: 105450
Производитель: Чистая линия
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Характеристики
Средство
крем
Объем, мл
20
Тип кожи
для всех типов
Эффект
от отеков, увлажнение, питание, повышение упругости
Время нанесения
дневное/ночное
Область нанесения
для век, для кожи вокруг глаз
Активный ингредиент
витамин B3
Страна
Россия
Способ применения
утром и вечером наносите крем на кожу вокруг глаз. При повышенной чувствительности кожи проведите тест на индивидуальную переносимость: нанесите небольшое количество крема на нижнее веко, равномерно распределите.
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71₽
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    завтра

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа