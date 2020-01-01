Крем для век Увлажнение 20мл Чистая линия
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Код товара: 105450
Производитель: Чистая линия
мало
мало
71₽
84₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Объем, мл
- 20
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- от отеков, увлажнение, питание, повышение упругости
- Время нанесения
- дневное/ночное
- Область нанесения
- для век, для кожи вокруг глаз
- Активный ингредиент
- витамин B3
- Страна
- Россия
- Способ применения
- утром и вечером наносите крем на кожу вокруг глаз. При повышенной чувствительности кожи проведите тест на индивидуальную переносимость: нанесите небольшое количество крема на нижнее веко, равномерно распределите.
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