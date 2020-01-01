Крем-актив против прыщей ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА 40мл Чистая линия
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Код товара: 105374
Производитель: Чистая линия
В наличии
В наличии
99₽
120₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Объем, мл
- 40
- Тип кожи
- для всех типов
- Потребности кожи
- проблемная
- Эффект
- сужение пор, очищение, матирование, защита от холода и ветра
- Время нанесения
- дневное/ночное
- Область нанесения
- лицо
- Не содержит
- сульфаты
- Азиатская косметика
- нет
- Страна
- Россия
- Способ применения
- наносите крем утром и вечером на очищенную кожу.
- Дополнительная информация
- является прекрасной основой для макияжа.
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