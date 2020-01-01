Крем для лица Чистая линия ночной для сухой кожи 40мл
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Код товара: 105315
Производитель: Чистая линия
В наличии
В наличии
70₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Объем, мл
- 40
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- увлажнение, питание, повышение упругости, от морщин
- Время нанесения
- ночное
- Область нанесения
- шея, лицо
- Активный ингредиент
- глицерин
- Не содержит
- сульфаты
- Азиатская косметика
- нет
- Страна
- Россия
- Способ применения
- вечером наносите крем на очищенную кожу лица и шеи
- Дополнительная информация
- сырье для этой упаковки получают из возобновляемых источников
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