Крем для век Чистая линия Шлемник и морошка От 55лет 20мл
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Код товара: 105314
Производитель: Чистая линия
В наличии
В наличии
86₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Объем, мл
- 20
- Тип кожи
- для всех типов
- Потребности кожи
- проблемная
- Эффект
- от отеков
- Возраст
- 55+
- Время нанесения
- дневное/ночное
- Область нанесения
- для век, для кожи вокруг глаз
- Активный ингредиент
- витамины группы B, комплекс витаминов, гиалуроновая кислота, пантенол, витамин Е
- Не содержит
- парабены, мыло, сульфаты
- Страна
- Россия
- Способ применения
- утром и вечером носите крем на кожу вокруг глаз. При повышенной чувствительности кожи провести тест на индивидуальную переносимость: нанести небольшое количество крем на нижнее веко, равномерно распределить. При отсутствии раздражения в течение 24 часов используйте согласно рекомендациям по применению.
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