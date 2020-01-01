Крем-гель для норм/комби кожи лица 45мл Чистая линия
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Код товара: 105260
Производитель: Чистая линия
В наличии
В наличии
157₽
50
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Характеристики
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- Средство
- крем-гель
- Объем, мл
- 45
- Тип кожи
- комбинированная, нормальная
- Эффект
- увлажнение, питание, матирование
- Возраст
- до 25
- Время нанесения
- дневное
- Область нанесения
- лицо
- Не содержит
- сульфаты
- Страна
- Россия
- Способ применения
- наносите крем-гель на сухую кожу лица после умывания и использования тоника, равномерно распределяя.
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