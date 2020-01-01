Крем-барьер от загара Полный блок Водостойкий 125мл Floresan
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Код товара: 111300
Производитель: Floresan
Гарантия: Нет
мало
мало
147₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Назначение
- защита от солнца
- Тон кожи
- для всех типов кожи
- SPF-фактор
- 40-50
- Особенности
- крем-барьер с усиленным комплексом UVA/UVB фильтров эффективно защищает кожу от солнца и борется с пигментацией, вызванной воздействием УФ лучей. Особенно эффективен в случаях с повышенной склонностью к пигментации кожи, с непереносимостью или аллергическими реакциями на солнце
- Состав
- витамин е, косметическая основа, кокосовое масло, календулы экстракт, d-пантенол, алоэ экстракт, соевое масло, вода питьевая
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