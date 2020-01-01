Электрическая роликовая пилка для стоп с роликом средней жесткости (голубая) SCHOLL
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Код товара: 108358
Производитель: SCHOLL
Гарантия: Нет
мало
мало
1 690₽
500
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Характеристики
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- Тип
- электрическая роликовая пилка
- Область применения
- кожа стоп, пятки
- Описание
- мягко удаляет огрубевшую кожу
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