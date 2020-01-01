Салфетки влажные освежающие 15шт Paterra
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Код товара: 109229
Производитель: Paterra
Гарантия: Нет
мало
мало
35₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- влажные салфетки
- Одноразовый
- да
- Цвет салфеток
- белый
- Парфюмированный
- нет
- Особенности
- без спирта
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