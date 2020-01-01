Салфетки влажные детские 64шт Paterra
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Код товара: 108659
Производитель: Paterra
Гарантия: Нет
мало
мало
128₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- влажные салфетки
- Область применения
- тело, руки
- Не содержит
- спирт
- Дополнительная информация
- для чувствительной кожи
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