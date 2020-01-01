Бумага туалетная 2х-слойная 4рул Сирень Zewa plus
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Код товара: 107200
Производитель: Zewa
Гарантия: Нет
мало
мало
151₽
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Характеристики
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- Тип
- туалетная бумага
- Вид
- рулонный
- Особенности
- можно смывать, ароматизация, тиснение
- Количество слоев
- 2
- Длина рулона, м
- 23
- Размер листа (ШхД)
- 9.50х12.50 см
- Материал
- вторичная целлюлоза
- Экомаркировка
- FSC-Recycled
- Количество в упаковке, шт.
- 4
- Цвет
- белый
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