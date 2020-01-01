Бумага туалетная Veiro 2x-слойная 4рул белая
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Код товара: 105370
Производитель: Veiro
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
69₽
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Характеристики
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- Тип
- бумага туалетная
- Состав
- вторичная целлюлоза
- Дополнительная информация
- с тиснением и перфорацией
- Одноразовый
- да
- Длина рулона, м
- 15
- Парфюмированный
- нет
- Количество в упаковке, шт.
- 4
- Количество слоев
- 2
- Упаковка
- пакет
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