Полотенца бумажные 2рул 3х-слойная Papia
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Код товара: 110579
Производитель: Papia
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
149₽
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Характеристики
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- Тип
- полотенца бумажные
- Цвет салфеток
- белый
- Одноразовый
- да
- Количество слоев
- 3
- Количество в упаковке, шт.
- 2
- Особенности
- тиснение
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