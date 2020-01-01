Тампоны SUPER 16шт OLA!
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Код товара: 109071
Производитель: OLA
Гарантия: Нет
мало
мало
158₽
190₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Описание
- гигиенические тампоны Ola! производятся исключительно из высококачественных современных материалов, что обеспечивает надежный и безопасный уровень гигиены в критические дни.
- Одноразовый
- да
- Количество в упаковке, шт.
- 16
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