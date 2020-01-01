Тампоны ProComfort Mini 16шт OB
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Код товара: 107733
Производитель: OB
Гарантия: Нет
мало
мало
247₽
50
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Характеристики
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- Описание
- тампоны o.b. ProComfort Mini – самый лучший вариант для тех, кто только начинает пользоваться тампонами. Это самый маленький из тампонов o.b. и его легко вводить благодаря маленькому размеру, узкому закругленному кончику и уникальному шелковистому покрытию SilkTouch
- Одноразовый
- да
- Количество в упаковке, шт.
- 16
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