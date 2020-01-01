Тампоны гигиенические с аппликатором Pearl Super Plus 16шт TAMPAX
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Код товара: 106588
Производитель: TAMPAX
Гарантия: Нет
-29%
мало
мало
269₽
380₽
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Характеристики
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- Описание
- компактные тампоны Tampax Compak Super Plus обеспечивают надежную защиту при интенсивных менструальных выделениях. Тампоны Tampax Compak имеют гладкий и компактный пластмассовый аппликатор и закругленный кончик для комфортного введения.
- Одноразовый
- да
- Количество в упаковке, шт.
- 16
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Тампоны гигиенические с аппликатором Pear Regular 16шт TAMPAX
269₽
380₽
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