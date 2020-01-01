Прокладки гигиенические ароматизированные Normal 10шт ALWAYS
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Код товара: 106882
Производитель: Always
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
189₽
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Характеристики
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- Тип
- прокладки
- Количество в упаковке, шт.
- 10
- Число капель
- 4
- Одноразовый
- да
- Крылышки
- да
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