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Прокладки гигиенические
Прокладки ежедневные Normal Deo 56шт Kotex

Прокладки ежедневные Normal Deo 56шт Kotex

1 отзыв
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Прокладки ежедневные Normal Deo 56шт Kotex
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Код товара: 105715
Производитель: kotex
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
219₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
прокладки
Количество в упаковке, шт.
56
Число капель
2
Одноразовый
да
Крылышки
нет
Ароматизированные
да
Парфюмированный
да
Не оставляет следов
да
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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З
З
Зульмира
3 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Все нормально
Недостатки
Нет
Комментарии
Быстрая доставка
Ответить
0 0
З
Зульмира
3 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Все нормально
Недостатки
Нет
Комментарии
Быстрая доставка
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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В наличии
В наличии
219₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа