Прокладки ежедневные Normal Deo 56шт Kotex
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Код товара: 105715
Производитель: kotex
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
219₽
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Характеристики
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- Тип
- прокладки
- Количество в упаковке, шт.
- 56
- Число капель
- 2
- Одноразовый
- да
- Крылышки
- нет
- Ароматизированные
- да
- Парфюмированный
- да
- Не оставляет следов
- да
Отзывы 1
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З
З
Зульмира
3 ноября 2022
Достоинства
Все нормально
Недостатки
Нет
Комментарии
Быстрая доставка
З
Зульмира
3 ноября 2022
Достоинства
Все нормально
Недостатки
Нет
Комментарии
Быстрая доставка
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