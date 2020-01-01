Крем-мыло жидкое "Дикая Орхидея" 5л Душистый Колокольчик
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Код товара: 111284
Производитель: Душистый Колокольчик
Гарантия: Нет
мало
мало
290₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- крем-мыло
- Область применения
- тело, руки
- Тип кожи
- для всех типов
- Объем
- 5л
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