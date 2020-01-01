Жидкое мыло антибактериальное "MILANA" Original 500мл Grass
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Код товара: 111039
Производитель: Grass
Гарантия: Нет
мало
мало
140₽
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Характеристики
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- Средство
- мыло
- Вид
- жидкое
- Объем, мл
- 500
- Область применения
- руки
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- увлажнение
- Не содержит
- парабены, силиконы
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