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Жидкое и кусковое мыло
Пенящееся мыло жидкое Wash Von (наполнитель) 280ml Saraya

Пенящееся мыло жидкое Wash Von (наполнитель) 280ml Saraya

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Пенящееся мыло жидкое Wash Von (наполнитель) 280ml Saraya
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Код товара: 109918
Производитель: Saraya
Гарантия: Нет
мало
мало
203₽
239₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Средство
мыло
Вид
жидкое
Объем, мл
280
Область применения
руки
Особенности
антибактериальное
Тип кожи
для всех типов
Эффект
питание, увлажнение
Способ применения
нанесите необходимое количество жидкого мыла на кожу рук, потрите руки и смойте мыло водой.¶
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мало
мало
203₽
239₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа