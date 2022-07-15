Мыло KIDS Календула 90гр Absolut
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Код товара: 108953
Производитель: Absolut
Гарантия: Нет
мало
мало
53₽
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Характеристики
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- Средство
- мыло
- Вид
- кусковое
- Вес, г
- 90
- Область применения
- руки
- Особенности
- гипоаллергенное
- Потребности кожи
- чувствительная
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- очищение
Отзывы 1
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7
7
79379298712
15 июля 2022
приятный запах
7
79379298712
15 июля 2022
приятный запах
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