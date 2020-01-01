Крем-мыло жидкое Ландыш 5л Душистый Колокольчик
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Код товара: 108936
Производитель: Ландыш
Гарантия: Нет
мало
мало
290₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Средство
- мыло
- Вид
- жидкое
- Объем, мл
- 5000
- Область применения
- руки
- Активный ингредиент
- глицерин
- Особенности
- гипоаллергенное
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- очищение
- Способ применения
- небольшое количество мыла нанести на увлажненную кожу рук, растереть легкими массирующими движениями до образования пены, затем тщательно смыть водой.
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