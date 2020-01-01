Жидкое мыло «Дыня-богиня» Dolce milk
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Код товара: 108615
Производитель: Dolce milk
Гарантия: Нет
мало
мало
229₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Средство
- мыло
- Вид
- жидкое
- Объем, мл
- 300
- Область применения
- руки
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- очищение
- Способ применения
- нанести небольшое количество жидкого мыла на влажную кожу, вспенить, смыть теплой водой.
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