Мыло пенное дезинфицирующее 1л Sarasoft
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Код товара: 108564
Производитель: Sarasoft
Гарантия: Нет
мало
мало
726₽
871₽
100
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Характеристики
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- Средство
- мыло
- Вид
- жидкое
- Объем, мл
- 1000
- Область применения
- руки
- Особенности
- антибактериальное
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- очищение
- Способ применения
- нанести на влажные кисти рук, напыливать 1 минуту, затем смыть водой
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