Жидкое мыло с маслом абрикоса 300мл BioMio
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Код товара: 108456
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
217₽
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Характеристики
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- Средство
- мыло
- Вид
- жидкое
- Объем, мл
- 300
- Область применения
- руки
- Особенности
- антибактериальное, гипоаллергенное
- Потребности кожи
- чувствительная
- Тип кожи
- для всех типов
- Эффект
- питание
- Способ применения
- нанести небольшое количество мыла на влажные руки, вспеньте и смойте водой.
- Не содержит
- парабены, искусственные красители
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