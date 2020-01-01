Дезодорант роликовый Fresh&Free Аромат Лайма и кокоса 50мл FA
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Код товара: 108203
Производитель: Fa
Гарантия: Нет
мало
мало
216₽
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Характеристики
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- Средство
- дезодорант
- Форма выпуска
- ролик
- Пол
- женский
- Время действия
- 24 часа
- Особенности
- парфюмированный
- Не оставляет следов
- да
- Дополнительное действие на кожу
- антибактериальный эффект
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