Дезодорант ролик мужской "Активный Контроль ТермоЗащита" 50мл Garnier
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 107385
Производитель: GARNIER
Гарантия: Нет
мало
мало
278₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Средство
- дезодорант-антиперспирант
- Форма выпуска
- ролик
- Время действия
- 72 часа
- Особенности
- парфюмированный
- Особенности кожи
- для всех типов
- Не содержит
- спирт, искусственные красители
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Дезодорант-антиперспирант роликовый Черное и Белое, Невидимый Extra 50мл Nivea
264₽
Антиперспирант роликовый Эффект пудры, 50мл Nivea
230₽
Дезодорант-антиперспирант ролик Эффект Чистоты Антибактериальный, 50мл Garnier
250₽
Дезодорант-антиперспирант ролик Свежесть Алоэ, защита 48 часов, 50мл Garnier
250₽
Дезодорант-антиперспирант ролик "Черное, белое, цветное», 50мл Garnier
250₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.