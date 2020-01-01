Дезодорант-антиперспирант мужской Кобальт 150 мл Rexona
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Код товара: 105211
Производитель: Rexona
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
285₽
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Характеристики
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- Средство
- антиперспирант
- Форма выпуска
- спрей
- Время действия
- 48 часов
- Пол
- мужской
- Особенности
- парфюмированный
- Особенности кожи
- для всех типов
- Не содержит
- спирт
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