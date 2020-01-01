Дезодорант-антиперспирант Оригинал 150 мл DOVE
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Код товара: 105207
Производитель: Dove
Гарантия: Нет
мало
мало
263₽
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Характеристики
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- Средство
- антиперспирант
- Форма выпуска
- спрей
- Время действия
- 48 часов
- Пол
- женский
- Особенности
- парфюмированный
- Особенности кожи
- для всех типов
- Дополнительное действие на кожу
- увлажнение
- Активный ингредиент
- витамин F
- Не содержит
- спирт
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