Бальзам после бритья восстанавливающий для чувствительной кожи 100мл Nivea
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Код товара: 108375
Производитель: Nivea
Гарантия: Нет
мало
мало
655₽
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Характеристики
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- Средство
- бальзам после бритья
- Тип кожи
- для всех типов
- Состав
- aqua, glycerin, isopropyl palmitate, butylene glycol, panthenol, glycyrrhiza inflata root extract, chamomilla recutita flower extract, tapioca starch, triceteareth-4 phosphate, sodium carbomer, maltodextrin, phenoxyethanol, piroctone olamine, linalool, alpha-isomethyl ionone, limonene, coumarin, parfum, ci 10316, ci 42090
- Дополнительная информация
- Быстро восстанавливает микроповреждения кожи. Ромашка Обладает сильным заживляющим и успокаивающим свойством. Солодка Ликохалкон А» является основным ингредиентом экстракта солодки и является самым эффективным противовоспалительным ингредиентом в уходе за кожей
- Объем, мл
- 100
- Назначение
- после бритья
- Потребности кожи
- чувствительная
- Масла и экстракты
- экстракт солодки, экстракт ромашки
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