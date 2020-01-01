Бальзам после бритья увлажняющий "Защита и Уход" 100м Nivea
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Код товара: 108373
Производитель: Nivea
Гарантия: Нет
мало
мало
655₽
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Характеристики
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- Средство
- бальзам после бритья
- Тип кожи
- сухая
- Состав
- aqua, alcohol denat. (17,11 % o6.), glycerin, distarch phosphate, ethylhexyl cocoate, parfum, aloe barbadensis leaf juice powder, panthenol, dimethicone, triceteareth-4 phosphate, carbomer, sodium hydroxide, limonene, linalool, citronellol, coumarin, alpha-isomethyl ionone, geraniol
- Дополнительная информация
- с увлажняющими компонентами, Витамином Е
- Объем, мл
- 100
- Назначение
- после бритья
- Масла и экстракты
- экстракт алоэ
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