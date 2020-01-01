Бритвенный блок Philips OneBlade QP220 (2 сменных лезвия)
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Код товара: 83233
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
2 650₽
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Характеристики
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- Тип
- сменные лезвия
- Количество в упаковке, шт.
- 2
- Пол
- мужской
- Материал ручки
- пластик
- Дополнительная информация
- для OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)
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