Дезодорант для обуви Антибактериальный 150мл Salton
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Код товара: 109810
Производитель: Salton
Гарантия: Нет
мало
мало
284₽
Доставка по
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Характеристики
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- Тип
- дезодорант
- Назначение
- для обуви
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Дополнительная информация
- способ применения: встряхните баллон. нанесите небольшое количество средства на внутреннюю поверхность обуви, держа баллон вертикально распылителем вверх
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