Мешок для стирки белья Миди до 3 кг Fun Clean
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Код товара: 105831
Производитель: Fun Clean
Гарантия: Нет
14 января
14 января
119₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- мешок для стирки
- Количество в упаковке, шт
- 1
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