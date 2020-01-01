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Салфетка из микрофибры СТЕКЛО 30*30см АккуратЪ

Салфетка из микрофибры СТЕКЛО 30*30см АккуратЪ

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Салфетка из микрофибры СТЕКЛО 30*30см АккуратЪ
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Код товара: 109361
Производитель: АккуратЪ
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
115₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
салфетка
Цвет
голубой
Назначение
для зеркал и стекол
Материал
микрофибра
Количество в упаковке, шт
1
Длина, см
30
Ширина, см
30
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В наличии
В наличии
115₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа